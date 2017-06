Rockwell Collins et Dassault Systèmes poursuivent leur collaboration

Dassault Systèmes a annoncé, le 8 juin, la signature d'un contrat avec Rockwell Collins. Ils poursuivent ainsi leur collaboration autour de la gestion du cycle de vie des produits (PLM) avec la plateforme de solutions 3DExperience. Celle-ci offre des outils organisationnels aux différentes branches d'une entreprise (conception, ventes, marketing, production, etc.), basés sur site ou sur cloud, afin d'améliorer la maîtrise globale des programmes.



L'équipementier américain utilise déjà la solution de gestion de programmes Co-Design to Target de Dassault Systèmes, avec les applications Enovia (innovation collaborative) et Exalead (utilisation des données).