Saragosse, nouvelle base du transport tactique à l'européenne

L'Agence européenne de défense inaugure ce 8 juin le nouveau centre européen de transport tactique (ETAC - European tactical airlift centre) à Saragosse, en Espagne. Ce site devient ainsi un centre permanent d'entraînement et de formation pour les équipages des flottes de transport tactique membres de l'EATF (European air transport fleet).



Lancé en 2011 par l'Agence européenne de défense et regroupant une vingtaine de nations européennes, l'EATF a notamment vocation à augmenter l'interopérabilité entre les flottes européennes, par le biais d'exercices d'entraînements et de cours spécifiques dédiés, qui se (...)