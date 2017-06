Avec quelques 400 recrutements par an, dont 80% d'anciens militaires, Défense conseil international (DCI) est chargé « d'assurer le transfert du savoir-faire militaire français à l'étranger, aux pays amis de la France », aussi bien dans le domaine aéronautique que terrestre et maritime. Implanté en France par le biais de centres de formation, à l'image d'Helidax ou encore du Centre international de formation académique et aéronautique, DCI se positionne également à l'étranger, principalement dans les pays du Golfe arabo-persique (Arabie Saoudite, Emirats Arabes Unis, Koweït, Qatar), mais aussi en Asie du sud-est (Brunei, Inde, Malaisie, Singapour). Le groupe cherche par ailleurs à élargir ses partenariats stratégiques en prospectant entre autres en Amérique latine et en Asie.



Les profils recherchés se concentrent plutôt sur des expertises techniques et un savoir-faire lié à des domaines bien particuliers, mais DCI affiche également sa volonté de recruter d'autre types de profils, juridiques, financiers ou encore RH, pour « accompagner la croissance » du groupe. Si les recrutements se concentrent plus particulièrement sur les pilotes et les mécaniciens, DCI recherche aussi des experts dans les domaines terrestre (artillerie, infanterie) et naval. Les dernières offres d'emploi dans le domaine aéronautique concernent notamment un/e instructeur/instructrice hélicoptère treuilliste pour une formation sur Panther en Arabie Saoudite, ou encore un/e « fighter controller instructor » et un/e « ground control interceptor supervisor » pour l'Air Academy du Qatar.



Ce type d'offre, avec un profil extrêmement précis, s'adresse en particulier, pour ne pas dire exclusivement, à des militaires sortis du service actif, les compétences requises n'étant pas accessibles au monde civil. D'anciens militaires - qui constituent une grande partie des 1 000 salariés de l'entreprise et 80% des recrutements - accèdent ainsi à une seconde partie de carrière dans le domaine de l'instructorat ou de la gestion de projets, dans des domaines qu'ils maîtrisent pour les avoir expérimentés « sur le terrain ». DCI se charge pour sa part de leur apporter les compétences nécessaires pour les « adapter au fonctionnement d'une entreprise privée », en particulier pour « le montage des offres et la conduite des opérations, notamment au niveau financier, juridique et ressources humaines », ce qu'ils n'ont pas nécessairement pu aborder au cours de leur carrière militaire.



Signe des temps, le besoin accru d'interprètes franco-arabes, les principaux clients de DCI se trouvant au Proche et Moyen-Orient et les récents contrats export (Rafale au Qatar, Caracal au Koweït) dans ces zones pouvant potentiellement entraîner un besoin accru de formation - même si DCI se montre discret à ce sujet.