Cebu Pacific commande des A321 mais repousse les livraisons de ses premiers A321neo

Cebu Pacific vient de replacer une commande ferme auprès de l'avionneur européen pour 7 Airbus A321 livrables à partir de mars 2018.



Selon la compagnie philippine, la valeur catalogue de ce contrat est de 812 millions de dollars. Le choix de la motorisation n'a pas été annoncé. Ces nouveaux monocouloirs viendront s'ajouter aux 32 A321neo attendus par la compagnie low-cost.



À noter cependant que les livraisons de ces derniers ont été également repoussées d'un an, avec un premier appareil désormais attendu au 4ème trimestre 2018. Cebu Pacific a notamment évoqué les retards sur les livraisons des PW-1100G-JM chez Pratt & Whitney.



La grande low-cost basée à Manille dessert 37 destinations nationales et 26 destinations internationales, opérant plus d'une centaine lignes couvrant l'Asie, l'Australie, le Moyen-Orient et les États-Unis. Sa flotte se compose majoritairement d'appareils Airbus, avec 36 A320, 4 A319 et 8 A330-300 (son dernier gros porteur vient d'intégrer la flotte).



Ses monocouloirs Airbus en service sont motorisés par des CFM56-5B de CFM International.