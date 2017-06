Avec CORSIA et malgré Trump, l'environnement reste un sujet d'engagement durable pour l'IATA

L'assemblée générale de l'IATA, qui s'est déroulée à Cancun du 4 au 6 juin, a vu l'adoption d'une résolution sur l'environnement, l'association montrant ainsi l'engagement de ses membres à réduire l'impact écologique de leur activité. Elle réaffirme l'engagement des compagnies pour le programme CORSIA (Carbon offset and reduction scheme for international aviation) adopté en octobre 2016 par l'OACI et appelle les gouvernements à soutenir leurs efforts en participant à la mise en place d'une industrie viable de production de carburants alternatifs durables pour l'aviation. Ceci alors que la décision des (...)