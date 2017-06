Nouvelle activité de leasing pour ATR

Le marché de l'aviation régionale évolue et ATR entend bien évoluer en même temps. Depuis plusieurs années, les sociétés de leasing ont pris une part de plus en plus importante dans la vie de l'avionneur franco-italien. Si elles ne représentent encore que 10 % de la flotte en service, elles ont totalisé jusqu'à un tiers des commandes d'avions neufs ces dernières années.



ATR a donc décidé de créer un département spécialisé dans le leasing, ainsi que dans la gestion d'actif et de fret. Il est placé sous la (...)