Double première pour Boeing au Bourget

Après avoir cultivé un certain mystère autour de sa participation au Salon du Bourget, Boeing a fini par dévoiler son jeu. Le 6 juin, le constructeur américain a révélé quels avions il emmènerait pour cette édition 2017 : un 737 MAX 9 et un 787-10. Il s'agira donc d'une double première, aucun de ces deux appareils n'ayant jamais été exposé au Bourget.



Le 737 MAX 9 constituera à coup sûr une des principales attractions de Boeing. C'est la première fois que l'appareil sera présenté en Europe, seulement deux mois après son vol inaugural. Cette précocité ne l'empêchera pas de gratifier les visiteurs de démonstrations aériennes tout au long du salon.



Ce sera aussi la première fois qu'un membre de la famille MAX sera exposé au Bourget. Lors de la précédente édition, en 2015, le premier prototype du 737 MAX 8 entamait à peine son assemblage final. C'est donc Farnborough qui avait eu les honneurs de recevoir le premier MAX l'année suivante.



Le 787-10 ne passera pas inaperçu non plus. A l'instar du 737 MAX 9, le biréacteur long-courrier a fait son premier vol cette année. En mars pour être précis. C'est donc pour lui aussi sa première grande présentation internationale. En revanche, il restera au sol. Un autre facteur pourrait aussi limiter la curiosité suscitée par l'appareil : ses ainés, les 787-8 et -9 sont déjà passés par le salon français lors des précédentes éditions.



La présence civile du constructeur américain sera complétée par un 777-300ER de Qatar Airways, équipé avec sa nouvelle classe affaires. Dans le domaine militaire, Boeing pourra compter sur la multitude d'aéronefs amenée par le département de la Défense américain (DoD) : P-8A Poseidon, V-22 Osprey, AH-64 Apache ou encore CH-47 Chinook.