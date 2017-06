Le « laptop ban » au coeur des préoccupations de l'IATA

Cela fait maintenant plusieurs semaines que le sujet agite le transport aérien : l'interdiction faite aux passagers en provenance certaines destinations du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord d'emporter leurs ordinateurs portables et tablettes en cabine sur des vols à destination des Etats-Unis. Ce PED (Portable Electronic Device) ban, décidé de façon unilatérale par l'administration de Donald Trump au mois de mars, a déjà commencé à avoir un impact sur le trafic puisque celui-ci a baissé entre le Moyen-Orient et les Etats-Unis en avril pour la première fois.



L'IATA regrette (...)