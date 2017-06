Hop! : Le SNPL dépose un préavis de grève

Le SNPL HOP! confirme la menace évoquée le 30 mai. Le 5 juin, le syndicat de pilotes majoritaire a déposé un préavis de grève. Il appelle tous les pilotes de la compagnie régionale, filiale du groupe Air France, à cesser le travail du 3 au 8 juillet prochain.



Le SNPL entend ainsi protester contre la façon dont la direction de HOP! mène les négociations sur la rédaction d'une nouvelle convention collective pour les pilotes. Le syndicat n'hésite pas à « dénoncer l'amateurisme de la direction dans les négociations en cours ».



Pour rappel, en avril dernier le groupe Air France achevait la fusion de ses trois compagnies régionales - Regional, Brit Air et Airlinair - au sein de HOP! Cette manoeuvre a rendue obligatoire la rédaction d'une nouvelle convention collective commune aux pilotes issues des trois entités précédentes. Entamées en septembre 2016, les négociations traînent et le besoin d'un dénouement se fait urgent.



Le SNPL estime que jusqu'ici : « Les nombreuses alertes adressées par notre organisation, à Monsieur P. Micouleau, PDG de la compagnie HOP!, sur l'ampleur de la dégradation des conditions de travail et du moral des pilotes, n'ont malheureusement pas permis de donner une nouvelle impulsion aux négociations. »



Pour lever son préavis de grève, le syndicat réclame donc : « Une négociation objective et loyale de la nouvelle convention collective unique pour les pilotes de HOP!. »



Il veut aussi qu'un « accord portant sur l'uniformisation des rémunérations, en rapport avec les efforts de productivité consentis par tous les pilotes depuis 2014 » soit trouver. Il rappelle à cette occasion « que les grilles de salaires des PNT HOP! sont gelées depuis 2008 et que de nombreux pilotes subissent des blocages d'échelons depuis plusieurs années. »



Sa dernière revendication porte sur la gestion des effectifs des pilotes de HOP!. Le SNPL affirme ainsi qu'environ 140 d'entre eux ont réussi la sélection Air France, mais restent bloqués car la compagnie régionale n'arrive pas à organiser leur départ.