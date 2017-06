L'Egypte suspend les liaisons aériennes avec le Qatar à partir de mardi

L'Egypte a annoncé lundi la suspension des liaisons aériennes avec le Qatar à partir de mardi, après avoir rompu ses relations diplomatiques avec le riche émirat gazier accusé de soutenir le "terrorisme". Six compagnies aériennes du Golfe ont annoncé une décision similaire dans la journée, après que l'Arabie saoudite, les Emirats arabes unis et le Bahreïn notamment ont annoncé la rupture de leurs relations diplomatiques avec Doha. "L'arrêt de tous les vols aériens entre l'Egypte et le Qatar" a été annoncé lundi par le ministère de l'Aviation civile dans un communiqué. La décision sera appliquée "dès mardi 6 juin à 04H00 GMT (06H00 au Caire) et ce jusqu'à nouvel ordre", selon le texte. En outre, les avions du Qatar n'auront pas le droit d'emprunter l'espace aérien de l'Egypte, ni d'atterrir dans le pays, précise le communiqué. De son côté, la compagnie aérienne égyptienne EgyptAir a annoncé dans un communiqué "la suspension de ses vols reliant Le Caire à Doha, à partir de mardi, jusqu'à nouvel ordre".