Eutelsat commande trois lancements à Arianespace

Eutelsat est visiblement satisfait du déroulé de la mission VA237, qui a vu la mise sur orbite géostationnaire (GTO) de son satellite Eutelsat 172B (ainsi que ViaSat2) par une Ariane 5 le 1er juin. Dans la foulée, l'opérateur de satellites de télécommunication a contractualisé trois nouveaux lancements auprès d'Arianespace.



Eutelsat 7C doit être mis sur orbite en 2018, suivi par Eutelsat Quantum et le satellite haut débit réalisé par Thales en 2019. Les trois lancements seront effectués sur Ariane 5. En cas de succès, ils porteront à 35 le nombre de satellites lancé par Arianespace pour le compte d'Eutelsat.



Stéphane Israël, président exécutif d'Arianespace, espère « qu'Ariane 6 prendra ensuite le relais ». Ariane 5 et 6 doivent en effet cohabiter entre 2020 et 2023, le temps que le nouveau lanceur atteigne sa pleine capacité opérationnelle.