SpaceX envoie un cargo spatial avec une fusée déjà utilisée, une première

La société SpaceX a envoyé un vaisseau-cargo samedi vers la Station spatiale internationale (ISS) à l'aide, pour la première fois, d'une fusée ayant déjà été utilisée. La capsule non habitée Dragon a été propulsée dans l'espace à 17h07 (21H07 GMT) de Cape Canaveral, en Floride, à bord d'une Falcon 9 pour une onzième mission de livraison à l'ISS de biens alimentaires et de matériels destinés à réaliser des expériences scientifiques. La cargaison de 2.700 kg emportée par Dragon comprend notamment des souris vivantes pour étudier les effets de l'ostéoporose et des mouches drosophiles pour des recherches sur l'impact de la microgravité sur le coeur. Environ dix minutes après le décollage de la Falcon 9, qui avait déjà volé en 2014, SpaceX a réussi à faire revenir le premier étage de cette fusée, qui a effectué un atterrissage contrôlé à Cape Canaveral, non loin du pas de tir. "Le premier étage est de retour", a déclaré en direct Mike Curie, le porte-parole de la Nasa. SpaceX a annoncé qu'elle était ainsi parvenue pour la cinquième fois avec succès à procéder à un tel atterrissage sur la terre ferme, plusieurs de ses Falcon 9 étant déjà revenues sur des plate-formes en mer. Cette société cherche à rendre les vols spatiaux moins dispendieux en réutilisant ses fusées et autres composants après chaque tir, plutôt que de les faire plonger dans l'océan. C'est la centième fois qu'un lancement est effectué à partir du pas de tir historique 39A, d'où sont notamment parties les missions Apollo vers la Lune dans les années 1960 et 1970 et des navettes spatiales à 82 reprises.