Air New Zealand repousse ses A320neo d'un an

Pas d'A320neo pour Air New Zealand (ANZ) cette année. La compagnie néozélandaise a décidé de reporter d'un an les premières livraisons du moyen-courrier remotorisé d'Airbus. Il en est de même pour les A321neo. Cette nouvelle, révélée par Flight International, a été discrètement annoncée par Rob McDonald. Le directeur financier de la compagnie l'avait glissée dans sa présentation au cours d'une journée consacrée aux investisseurs, le 1er juin.



Selon ce nouveau calendrier, le premier A320neo doit arriver en flotte en juillet 2018. Il sera suivi par un A321neo en septembre. Fin 2019, ANZ exploitera ainsi dix A320/321neo, dont six seront acquis en pleine propriété. Les trois derniers exemplaires commandés arriveront en 2020, dont deux en pleine propriété. Conformément au contrat signé avec Airbus en 2014, la compagnie recevra un total dix A320neo et de trois A321neo. La configuration des A321neo a par ailleurs été modifiée. Elle passe de 209 à 214 sièges. Pour compenser ce délai d'un an sans perdre en capacité, ANZ a décidé de proroger la location de cinq A320ceo.



Investissements à digérer



ANZ a semble-t-il voulu répartir ses efforts d'investissement sur un temps un peu plus long. Il faut dire que la compagnie a intégré neuf Boeing 787-9 en trois ans, et quatre autres exemplaires arriveront entre 2018 et 2019. Dans le même laps de temps, elle a aussi reçu ses deux derniers 777-300ER et dix A320ceo.



S'il s'agissait essentiellement de remplacer les Boeing 737, 747 et 767 encore en flotte, la capacité en siège offert au kilomètre (ASK) a augmenté de l'ordre de 25 % entre 2014 et 2017. Ce sont des changements et des investissements importants pour une compagnie qui ne compte que 54 avions long et moyen-courriers (et 59 turbopropulseurs).



Selon les documents présentés par Rob McDonald, la priorité d'ANZ est d'optimiser l'utilisation de ses nouvelles capacités sur le long-courrier. Une ligne sera ouverte vers Tokyo-Haneda en juillet, et une ou deux autres destinations pourraient suivre. D'autres liaisons seront renforcées comme Houston ou Buenos Aires.



ANZ devra malgré tout faire bientôt des choix. Le bail de location de deux 777-200ER arrivera à échéance en 2020. De même, plusieurs options non exercées s'approchent de leur date de fin de validité. La compagnie a jusqu'à 2019 pour décider si elle prend un 777-300ER et deux A320 supplémentaires, et jusqu'en 2020 pour deux 777-300ER et deux A320 de plus.