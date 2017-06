La FAA travaille sur la détection de drones

La question des intrusions de drones ne cessent de mobiliser les autorités, les centres de recherche et les industriels. Un de leurs principaux axes de travail porte sur la détection de ces appareils de petite taille, qui volent bas, émettent peu de chaleur et sont principalement construits avec des matières plastiques. L'Administration fédérale américaine de l'aviation (FAA) mène ainsi un programme pilote sur la détection, avec des séries d'essais à travers divers aéroports. Une de ces séries a été réalisée sur l'aéroport de Dallas-Fort Worth au Texas (Etats-Unis).



Les essais en question étaient conduits par Gryphon Sensors en partenariat l'université Texas A&M-Corpus Christi. Le but était de tester son système de détection Skylight face à des drones multiples et divers, avec différentes configurations météorologiques, dans un environnement aéroportuaire opérationnel. Pour y arriver, ce système combine l'utilisation d'un radar primaire avec de la détection passive électromagnétique, des moyens optroniques et des caméras infrarouges. Selon Gryphon Sensors, Skylight devait ainsi être à même « de détecter, suivre, catégoriser et afficher la menace ».