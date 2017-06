Une étude cible les risques corporels dus aux drones

La multiplication des drones dans l'espace aérien suscite son lot d'angoisses. L'une d'elles est de voir un drone heurter une personne ou des équipements au sol. Pour évaluer l'ampleur réelle du risque, l'Administration fédérale américaine de l'aviation (FAA) et l'Alliance pour la sécurité des systèmes de drones grâce à l'excellence en matière de recherche (Assure) ont lancé une étude sur le sujet en septembre 2015. Le groupe de travail - composé par les universités de l'Alabama et du Kansas, l'université d'Etat du Mississipi et l'université aéronautique Embry-Riddle - vient (...)