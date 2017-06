La FAA certifie aussi le PW1900G de Pratt & Whitney

Pratt & Whitney a obtenu deux certifications de la FAA pour sa famille GTF le 31 mai. En plus de celle du PW1200G pour le MRJ, le motoriste a décroché celle pour le PW1900G. Cette version du GTF est capable de délivrer 23 000 livres de poussée et doit motoriser les deux plus grands modèles de la famille E2 d'Embraer, les E190-E2 et E195-E2.



Le programme de certification a duré 18 mois et a accumulé 900 heures de vol. Le PW1900G est actuellement installé sur cinq avions d'essai.



Il est le quatrième moteur de la famille PurePower à être certifié, après le PW1200G, le PW1100G-JM (A320neo) et le PW1500G (CSeries). Il doit entrer en service sur l'E190-E2 en 2018 et sur l'E195-E2 en 2019.