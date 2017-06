Le radar Searchmaster monte à bord d'un Q300

Thales a conclu un accord de partenariat avec l'industriel canadien PAL Aerospace pour équiper son Q300 d'un radar Searchmaster. Le système est actuellement en train d'être intégré à l'avion sur le site d'Halifax, le premier vol est espéré pour la fin de l'année.



L'objectif de ce partenariat est de pouvoir proposer un avion dédié à la surveillance et à la patrouille maritime, dans une logique de fourniture d'heures de vol à des clients étatiques ou des sociétés (pétrolières notamment). L'idée sous-jacente est également de pouvoir effectuer des vols de démonstration à des clients potentiellement intéressés par les capacités du radar de Thales.



Le Searchmaster, dévoilé en 2014, est entre autres destiné à équiper les Atlantique 2 rénovés de la Marine nationale. Le premier vol du radar a été réalisé en janvier dernier, un premier exemplaire a d'ores et déjà été livré à un client export. Le radar multimissions peut aussi bien être employé pour la lutte anti-sous-marine, antisurface, la patrouille maritime et aéroterrestre et le soutien tactique aéroporté. Il est également doté de la technologie AESA (antenne active et balayage électronique), afin d'accroître ses capacité de détection.