Le PW1200G de Pratt & Whitney pour le MRJ certifié par la FAA

Pratt & Whitney a célébré le 31 mai la certification de son PW1200G par la FAA. Le moteur de la famille PurePower équipe les MRJ de Mitsubishi Aircraft Corporation et offre 17 000 livres de poussée. Cette certification intervient à l'issue de 6 000 heures d'essais et 15 000 cycles, durant lesquels ont notamment été testés les performances, l'endurance, les émissions, l'acoustique, la résistance à l'ingestion d'oiseau et celle du coffrage en cas de détachement d'une aube de fan.



L'événement a une résonnance particulière car Mitsubishi Aircraft a été le client de lancement du GTF en 2007, lorsqu'il avait lancé le programme MRJ.



Mitsubishi Aircraft et Pratt & Whitney promettent une réduction de 50% des émissions par rapport aux jets régionaux actuels et de 10 à 20% des coûts de maintenance. A ce propos, l'avionneur japonais vient également de finaliser ses accords avec HAECO Americas et PEMCO World Air Services pour prendre en charge les services MRO sur l'appareil en Amérique du Nord.