Norwegian traversera l'Atlantique depuis Rome également

Les aéroports européens concernés par les liaisons transatlantiques de Norwegian se multiplient. La low-cost norvégienne a annoncé le 31 mai qu'elle allait lancer des vols depuis trois destinations aux Etats-Unis vers Rome à partir du mois de novembre. Elle profite ainsi elle aussi du déclin d'Alitalia.



La capitale italienne sera reliée à Los Angeles, Newark (dès novembre) et Oakland (à partir de février 2018).



Rome deviendra la septième ville européenne à accueillir les 787 de Norwegian, après Oslo, Stockholm, Copenhague, Londres, Paris et, à partir de juin, Barcelone. Mais la low-cost s'apprête également à lancer des vols transatlantiques en 737 entre l'Irlande et les Etats-Unis en juin. Ces vols devaient initialement être réalisés avec les premiers 737 MAX 8 de la compagnie mais leur livraison a pris quelques semaines de retard et les vols seront initialement assurés en 737-800.



« Rome est l'un des destinations touristiques les plus prisées du monde et l'une des préférées des Américains, donc le choix était évident pour nous alors que nous continuons de renforcer notre présence transatlantique. Bientôt, Norwegian offrira plus de routes transatlantiques que tout autre compagnie au monde », prédit Thomas Ramdahl, le CCO de Norwegian.