Avec EngineWise, Pratt & Whitney mise davantage sur le big data

Pratt & Whitney a lancé fin avril une nouvelle marque destinée à promouvoir l'ensemble de ses services. Le Journal de l'Aviation s'est entretenu avec Eva Azoulay, vice-présidente Engine Services du motoriste à l'occasion de l'officialisation d'EngineWise, l'occasion de découvrir comment l'analyse des données moteurs va améliorer les opérations des flottes des loueurs et des compagnies aériennes.



Qu'est ce qu'EngineWise et que vient-il apporter sur le marché ?



Pour nous, EngineWise c'est vraiment une façon de rapprocher notre passé, notre présent et notre futur, avec pour fils (...)