Eric Trappier nommé président de l'Association européenne des industries aérospatiale et défense (ASD)

Eric Trappier, le PDG de Dassault Aviation, a été nommé président de l'Association européenne des industries aérospatiale et défense (ASD), a annoncé l'association mardi dans un communiqué. L'ASD (Aerospace and defence industries association of Europe), basée à Bruxelles, fédère 16 industriels du secteur de l'industrie aéronautique, spatiale et militaire et 26 associations de 19 pays (Autriche, Belgique, Bulgarie, République tchèque, Danemark, Finlande, France, Allemagne, Grèce, Italie, Pays Pas, Norvège, Pologne, Portugal, Espagne, Suède, Suisse, Turquie et Grande Bretagne). Ces industries investissent 20 milliards par an en recherche et développement, emploient 847.700 personnes dans plus de 3.000 entreprises, dont de nombreuses PME, et leur chiffre d'affaires annuel dépasse les 222 milliards d'euros, selon l'ASD. L'objectif de l'ASD est "la promotion du développement de technologies européennes de haut niveau, contribuant à l'autonomie stratégique", a déclaré M. Trappier, cité dans le communiqué. "Notre secteur est un contributeur majeur en termes de création d'emplois. Je souhaite que l'association soit le lieu de l'élaboration de notre avenir en Europe", a ajouté M. Trappier qui est vice-président de l'association et président de son comité de défense depuis 2015. M. Trappier, 57 ans, est à la tête du groupe d'aviation civile et militaire depuis 2013. Il est entré chez Dassault Aviation en 1984 en tant qu'ingénieur. Il est également premier vice-président du Groupement des industries françaises aéronautiques et spatiales (Gifas).