Le SNPL pas satisfait du projet d'accord amendé présenté par Air France

Le principal syndicat de pilotes d'Air France a "très envie de parvenir à un accord" sur le plan stratégique de la compagnie, mais le dernier texte de la direction ne le satisfait pas, a affirmé mardi à l'AFP son président Philippe Evain. Le groupe aérien a transmis dimanche un texte aux syndicats de pilotes (SNPL et Spaf), amendé par rapport à la version dévoilée le 3 mai. Le projet d'accord est ouvert à signature jusqu'à vendredi. Le nouveau projet comporte "des petites différences d'écriture qui au final ne corrigent pas les principaux problèmes posés par ce texte", selon Philippe Evain, président du SNPL Air France, majoritaire (65%) dans les cockpits. La "partie la plus compliquée" des négociations est le rééquilibrage d'activité entre Air France et KLM, promis dans le projet d'accord mais avec des garanties jugées insuffisantes par le SNPL, selon M. Evain. Sur ce sujet, "la direction du groupe Air France-KLM est extrêmement timide pour s'engager", assure le syndicaliste. L'entreprise mise sur le lancement d'une filiale d'Air France (projet Boost) à coûts réduits pour atteindre les objectifs chiffrés de rattrapage d'activité contenus dans le projet d'accord. Début mai, la direction s'était engagée à augmenter la part d'Air France jusqu'en 2026, en passant de 58,6 à 61% des heures de vol sur long courrier. Mais les pénalités versées aux pilotes, en cas de non respect, ne sont prévues que jusqu'en 2022 et avec un seuil de déclenchement refusé par le syndicat. "Le SNPL de son côté a très envie de parvenir à un accord mais n'oublie pas quel est son objectif: c'est bien de mettre un coup d'arrêt au départ de l'activité hors de France", résume M. Evain. Selon lui, "ce n'est qu'une question de volonté, ça peut aller très vite" pour parvenir à un consensus. En revanche, il lui semble "compliqué techniquement" de parvenir à une signature d'ici vendredi. Les délégués du SNPL sont actuellement "en train d'analyser le texte de manière plus précise", aucune décision ne sera prise dans l'immédiat d'après M. Evain. Sollicitée, la direction d'Air France n'a pas fait de commentaire.