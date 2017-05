Airbus Helicopters s'inspire d'ACJ

Après Airbus Corporate Jets (ACJ), voici Airbus Corporate Helicopters (ACH). L'hélicoptériste européen a profité du salon Ebace pour dévoiler sa nouvelle marque dédiée à l'aviation privée et d'affaires. Il se rapproche ainsi de ce que fait Airbus avec ses ACJ. Cette refonte commerciale s'accompagne de la mise en place de services personnalisés et d'une offre de soutien spécifique.



Airbus Helicopters veut ainsi regrouper toute son activité à destination des clients VIP et corporate sous une marque unique. Cela nécessitera sûrement d'un peu d'organisation en interne pour en définir le périmètre exact.



En attendant, ACH dispose d'un portefeuille de cinq modèles d'hélicoptères, du léger au moyen : H130, H135, H145, H160 et H175. Ils pourront être aménagés selon trois configurations prédéfinies. ACH Line constituera l'offre de base, avec des aménagements sobres. L'offre ACH Exclusive montera en gamme, avec des niveaux d'équipement et de personnalisation plus importants. Enfin, ACH Editions intégrera les configurations mises au point en partenariat avec des designers ou des marques de luxe. ACH commercialisera ainsi des modèles tels que le H135 « Hélicoptère par Hermès », lancé en 2007, ou encore le H145 Mercedes-Benz Style, introduit en 2015. Ces modèles resteront personnalisables par les clients.



Un soutien capital



Un des enjeux pour ACH sera d'offrir un niveau de soutien élevé pour des clients qui ne disposent en général que d'une flotte réduite, voire d'un seul appareil, et donc de moyens de maintenance limités. Une offre spécifique est donc mise en place en parallèle de la nouvelle marque avec la solution HCare First, un réseau de centres de maintenance agréés et un service de conciergerie.



Dérivée du programme HCare déjà proposé, HCare First offrira un niveau de personnalisation plus avancé pour les clients. Airbus Helicopters veut ainsi pouvoir concilier le nombre d'heures de vol relativement faible des appareils VIP avec leur besoin de disponibilité élevée et leurs délais de mise en oeuvre courts.