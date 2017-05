Le Bourget dévoile ses aéronefs pour 2017

La pression monte à moins de trois semaines de l'ouverture du Salon du Bourget. Les organisateurs ont présenté une première liste des aéronefs qui animeront cette édition 2017. Bien qu'elle soit encore provisoire, elle comprend déjà 127 appareils civils et militaires venus des quatre coins du monde.



Côté militaire, il sera difficile d'échapper aux traditionnels Rafale, Typhoon ou F-16. Mais les yeux des passionnés comme des professionnels seront indubitablement attirés par le F-35 de Lockheed Martin. Amené pour la première fois sur le salon, en partenariat avec le département de la Défense américain (DoD), il gratifiera les spectateurs de démonstrations en vol.



Il s'agira à priori de la version F-35A, qui a été choisie par la plupart des puissances européennes partenaires (Norvège, Danemark, Pays-Bas). Certains regretteront ainsi l'absence du F-35B à décollage court et atterrissage vertical. Celui-ci avait fait admirer sa capacité de vol stationnaire au salon britannique de Farnborough en 2016. Ce n'est que logique, car il s'agit de la version commandée par le Royaume-Uni. En Europe, seule l'Italie a opté pour les deux modèles.



Malgré un contingent fort de neuf autres appareils, le DoD ne prévoit pas d'autres démonstrations en vol. Il devrait tout de même susciter la curiosité avec le convertible V-22, présent pour la première fois sur le statique depuis longtemps.



Embraer sera aussi à l'honneur avec son avion de transport KC-390. Il sera le fer de lance du constructeur brésilien durant le salon, au sol comme en vol. Parmi les autres curiosités, les Forces d'autodéfense japonaises présenteront l'avion de patrouille maritime Kawasaki P-1. Celui-ci ne s'est montré qu'une fois en Europe jusqu'ici, au Royal International Air Tattoo en 2015.



Les visiteurs pourront aussi observer les futurs matériels de l'armée française, avec le Pilatus PC-21 pour la formation des pilotes, le drone tactique Patroller de Safran Electronics & Defense ou encore le H160 d'Airbus Helicopters. Ce dernier a été sélectionné en début d'année pour servir de base au futur hélicoptère interarmées léger (HIL). Ce sera peut-être aussi le cas pour le drone à voilure tournante VSR700, qu'Airbus Helicopters et DCNS développent pour la Marine nationale.



Airbus annonce la couleur, contrairement à Boeing



Côté civil, Airbus présentera l'A321neo et l'A350-1000 pour la première fois, au sol et en vol. En face, Boeing n'a pas encore dévoilé son jeu même si deux avions pourraient porter les couleurs du constructeur américain (ou d'une de ses compagnies clientes). Qatar Airways amènera pour sa part un 777-300ER avec sa nouvelle classe affaires.



Pour l'aviation régionale, la star pourrait être le MRJ du constructeur japonais Mitsubishi Aircraft Corporation (Mitac). Il restera néanmoins au sol, tout comme le CSeries CS300 de Bombardier. Pas de nouvelles du prototype de l'avion régional E190-E2 d'Embraer, présent l'an dernier à Farnborough. Le constructeur brésilien garde néanmoins le secret sur l'un des modèles qu'il amènera en France...



Dassault profitera enfin de l'événement pour exposer le Falcon 8X, son dernier né (en attendant le Falcon 5X). Le triréacteur, dérivé du Falcon 7X, est en service depuis l'an dernier. Ce sera le seul avion d'affaires qui effectuera des démonstrations en vol. Le TBM930 de Daher restera ainsi au sol.