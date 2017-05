Risque de grève des pilotes de HOP! Air France début juillet

Le syndicat SNPL des pilotes de HOP! Air France, filiale court-courrier d'Air France, a déposé "un préavis de grève initial" pour la période du 3 au 8 juillet, a-t-on appris lundi auprès de son président, confirmant une information LesEchos.fr. "On a déposé un préavis de grève initial du 3 au 8 juillet", a déclaré à l'AFP Armand Simon, sans autre précision, en soulignant que "les négociations se poursuivent (avec la direction) pour tenter de trouver un accord d'ici là". Lancée en 2013, HOP! est née de la fusion entre les anciennes compagnies régionales d'Air France (Brit'Air, Régional et Airlinair) et est effective depuis un an seulement mais les salariés sont déjà amers. Le mois dernier, les syndicats, au sol comme chez les navigants, avaient alerté sur la négociation, "dans la douleur", des nouveaux accords collectifs. "La direction tente d'imposer des conditions 'low cost', en s'acharnant à négocier systématiquement par le bas", disaient-ils. Interrogée par l'AFP, la direction a confirmé le dépôt du préavis de grève du SNPL, sans autre commentaire, assurant que "le dialogue social se poursuit". La négociation des nouveaux accords d'entreprise doit prendre fin début juillet.