Transavia confie ses trains d'atterrissage à CSAT

Transavia a choisi de confier la maintenance de ses trains d'atterrissage à CSAT (Czech Airlines Technics) pour une durée de neuf ans. Celle-ci s'occupera des trains des 737-700 et 800 de Transavia Pays-Bas et Transavia France, de leurs composants et fournira des sets de rechange en cas de besoin.



Le président de Czech Aeroholding, Václav Řehoř, s'est félicité de cette victoire en précisant que « sur les neuf ans que dure le contrat, CSAT va réaliser l'entretien complet d'au moins 96 paires de trains d'atterrissage ». La société (...)