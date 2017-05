Cathay Pacific a bénéficié des outils d'analyse de données d'Honeywell pour améliorer ses Ops

Cathay Pacific et Honeywell se sont lancés dans une campagne d'essais visant à démontrer les capacités offertes par l'analyse de données de maintenance en utilisant les programmes « Connected Aircraft Services » et « GoDirect Maintenance Services Program » de l'équipementier américain.



Ces essais ont été menés sur l'ensemble de la flotte d'Airbus A330-300 de la compagnie hongkongaise et en particulier au niveau de la surveillance de ses APU.



Selon Honeywell, ces essais ont ainsi pu réduire de 35% les interruptions opérationnelles, avec un taux de faux (...)