Vistara, quatrième compagnie opératrice de l'Airbus A320neo en Inde

La jeune compagnie Vistara a réceptionné son 1er A320neo le 24 mai dernier, devenant de fait le quatrième opérateur de la famille de monocouloirs remotorisés d'Airbus en Inde, après IndiGo, GoAir et Air India.Le nouvel appareil, loué auprès de BOC Aviation et motorisé par des LEAP-1A de CFM International, a été mis en service le 28 mai sur des rotations Delhi-Bangalore et Delhi-Cochin.À l'instar de ses 13 autres monocouloirs Airbus, le nouvel appareil dispose d'une cabine triclasse de seulement 158 sièges : 8 en classe affaires, 24 en premium economy et 126 en classe économique. À noter que l'A320neo de Vistara est également doté d'un éclairage de type «», une première en Inde sur un monocouloir Airbus.La compagnie aérienne de l'entité TATA SIA, fruit du rapprochement de Tata Sons Ltd. et de Singapore Airlines avait démarré ses activités en janvier 2015. Elle réalise aujourd'hui plus de 300 vols quotidiens et dessert 12 destinations en Inde. Vistara attend encore 6 autres A320neo acquis en leasing auprès de BOC.