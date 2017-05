Swiss reçoit son 1er Bombardier CS300

Bombardier a célébré le 26 mai la livraison du premier CS300 à Swiss. L'appareil sera basé à Genève et entrera en service le 1er juin sur la route Genève - Londres (Heathrow).



Cet événement fait de la compagnie suisse la seule à exploiter les deux versions de l'appareil. Swiss est en effet devenue l'opératrice de lancement du CS100 l'été dernier et exploite huit exemplaires de l'appareil à ce jour. Au total, la commande porte sur dix CS100 et vingt CS300 - qui comptent vingt sièges de plus que les CS100.



La base de Genève est appelée à abriter huit CSeries, en remplacement des sept Airbus A320 actuellement stationnés. Elle compte déjà un CS100 (depuis la fin du mois de mars) et s'étoffera au fur et à mesure des livraisons de CS300.



Depuis le début des livraisons en juin 2016, Bombardier a livré une douzaine de CSeries, les neuf de Swiss et trois CS300 à airBaltic. Après une suspension des livraisons au début de l'année, le programme poursuit sa montée en cadence et Bombardier reste confiant sur sa capacité - et celle de Pratt & Whitney - à atteindre son objectif de livraison de trente à trente-cinq appareils cette année, avec une accélération au second semestre.