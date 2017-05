La compagnie aérienne nippone Japan Airlines (JAL) a annoncé lundi qu'elle allait cesser à partir de fin octobre les vols entre Paris et l'aéroport de Tokyo-Narita, qu'elle effectue actuellement au rythme quotidien. Elle gardera en revanche ses liaisons journalières entre Paris et l'autre aéroport de la capitale japonaise, Haneda. Narita est éloigné du coeur de Tokyo d'une soixantaine de kilomètres et les voyageurs ont de plus en plus tendance, par souci de commodité, à choisir les vols de diverses compagnies qui partent ou arrivent à Haneda (à seulement 20 minutes du centre de Tokyo). Le rôle international de Haneda, un temps réservé aux seules liaisons intérieures, s'est notablement élargi ces dernières années au trafic international et cette tendance va encore s'accentuer d'ici à 2020 dans la perspective des jeux Olympiques de Tokyo la même année. Le gouvernement japonais espère doubler le nombre annuel de visiteurs au Japon entre 2016 et 2020 à 40 millions de personnes, et Haneda est censé jouer un rôle important dans l'extension des capacités aériennes, bien que les nouveaux couloirs de décollage et atterrissage envisagés au-dessus de zones résidentielles de la capitale suscitent des protestations des habitants concernés.