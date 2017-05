Journée chaotique à Heathrow après une panne chez British Airways

Avec une soixantaine de vols annulés et des milliers de passagers bloqués au deuxième jour d'une panne informatique majeur affectant la compagnie britannique British Airways, l'aéroport d'Heathrow était en proie à une forte pagaille dimanche. Des dizaines de voyageurs tentaient de trouver une position confortable, assis sur leurs valises dans le hall de l'aéroport, tandis que des longues queues se formaient devant les guichets de la compagnie, a constaté sur place un journaliste de l'AFP. Environ un quart des vols de BA ont été annulés dans le principal aéroport londonien, premier hub de la compagnie, contraignant les passagers à de longues heures d'attente pour tenter de trouver une alternative. British Airlines fait face depuis samedi matin à une panne informatique liée à "un problème d'alimentation electrique" a expliqué son directeur général, Alex Cruz. "Une bonne partie de notre réseau informatique a pu être rétablie aujourd'hui (...) mais les effets des perturbations d'hier" ont causé ces désordres, a-t-il déclaré dans une vidéo sur Twitter. A Heathrow, les annulation ne devaient pas concerner "les vols long-courriers", tandis qu'à Gatwick, l'autre grand aéroport londonien, la quasi-totalité des vols étaient maintenus, malgré des retards. La compagnie a demandé à ses clients de vérifier que le départ de leur avion était maintenu avant de se rendre à l'aéroport, et de ne pas s'y rendre "trop en avance", pour ne pas surcharger des terminaux déjà "très encombrés". D'autres retards et annulations ont également été constatés pour les vols British Airways en dehors du Royaume-Uni, les appareils et les équipages n'étant pas positionnés aux endroits prévus dans son réseau mondial. - 'Chaos' - La panne, survenue en plein week-end prolongé, pourrait coûter cher à la compagnie. Elle a annoncé qu'elle traitait les demandes de remboursement de ses clients qui n'ont pu voyager, et qu'une "politique de remboursement plus souple" avait été mise en place. Dans les aéroports londoniens, des dizaines de voyageurs désoeuvrés ont exprimé leur mécontentement sur les réseaux sociaux. "C'est le chaos au terminal 5 d'Heathrow. Mon vol est retardé depuis hier, et je n'ai aucune information ou aide de la part de BA", a écrit une passagère sur Twitter. "Ça nous aiderait de savoir si notre vol est annulé. En guise d'information, tout ce qu'on a eu jusqu'ici, c'est un policier qui nous a refoulés", a tweeté Tom Joyce, en interpellant la compagnie. D'autres usagers ayant pu obtenir une place sur un vol se sont retournés contre British Airways après avoir constaté des problèmes d'acheminement des bagages. "Vous remboursez les bagages perdus ? Je dois encore voyager cette semaine, et mon sac est toujours à Londres, je n'ai aucune information sur sa date d'acheminement", demande ainsi Stephen Lepitak sur Twitter. La compagnie avait déjà subi d'autres pannes informatiques en 2016, causant des retards importants aux mois de juillet et septembre.