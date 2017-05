British Airways annule tous ses vols de samedi au départ de Londres

British Airways a dû annuler tous ses vols samedi au départ des aéroports londoniens de Heathrow et Gatwick, suite à une panne informatique, a indiqué à l'AFP un porte-parole de la compagnie britannique, en plein week-end de grands départs. BA avait dans un premier temps suspendu jusqu'à 17H00 GMT les vols depuis Heathrow et Gatwick, avant d'annoncer que ses vols ne reprendraient pas de la journée. Dans une vidéo postée sur Twitter, le directeur général Alex Cruz a précisé que l'incident était lié à "un problème d'alimentation électrique", et n'avait aucun lien avec "une quelconque cyberattaque". Le Royaume-Uni avait été l'un des pays les plus touchés par une attaque informatique d'ampleur mondiale il y a deux semaines. Cette panne survient le premier jour d'un week-end prolongé, le lundi étant férié au Royaume-Uni, traditionnellement synonyme de grands départs. Les usagers n'ont pas manqué d'exprimer leur colère sur les réseaux sociaux. "Une journée de perdue. Aucune annonce, on reste bloqués sur le tarmac de l'aéroport. Merci British Airways - Week-end bousillé", a ainsi tweeté Paul DuBois à l'aéroport d'Heathrow. La compagnie s'est excusée sur son compte Twitter et tentait de répondre aux nombreux voyageurs excédés. "Nous travaillons dur pour proposer d'autres vols aux clients qui devaient s'envoler aujourd'hui", a indiqué la compagnie dans un communiqué. Ceux qui ne pourront pas partir "se verront proposer un remboursement" a-t-elle assuré. Elle a en outre prévenu que des "retards et perturbations" pourraient encore avoir lieu dimanche. Plus tôt dans la journée, British Airways avait demandé à ses clients de "ne pas se rendre" dans les deux aéroports, les terminaux étant déjà "extrêmement encombrés". Un photographe de l'AFP a pu constater en fin de journée que de nombreux voyageurs se pressaient en dehors de l'aéroport d'Heathrow au milieu de leurs bagages. L'entrée de l'aéroport était interdite d'accès pour des raisons d'"hygiène et de sécurité", selon des voyageurs interrogés. La compagnie avait déjà subi d'autres pannes informatiques en 2016, causant des retards importants aux mois de juillet et septembre.