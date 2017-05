British Airways annule ses vols depuis Londres après une panne informatique

La compagnie aérienne britannique British Airways a annulé tous ses vols au départ des aéroports londoniens de Heathrow et Gatwick jusqu'à 18H00 (17H00 GMT) samedi suite à une panne informatique. La compagnie s'est excusée sur son compte twitter "pour la panne actuelle du système informatique", qui a provoqué de nombreux retards dans ses vols et a précisé n'avoir trouvé "aucune preuve qu'il s'agisse d'une cyberattaque". Le Royaume-Uni avait été l'un des pays les plus touchés par une attaque informatique d'ampleur mondiale il y a deux semaines. British Airways a demandé à ses clients de "ne pas se rendre" dans les deux aéroports, les terminaux étant déjà "extrêmement encombrés". Cette panne survient à l'entame d'un week end prolongé, le lundi étant férié au Royaume-Uni. Les usagers n'ont pas manqué d'exprimer leur colère sur les réseaux sociaux. "Nous sommes sur la piste... Depuis des heures... Sans rien à boire... BA ne prend que la carte, nous n'avons que de la monnaie. Que sommes nous censés faire ?" a notamment twitté Julie Adie, à bord d'un avion. La compagnie avait déjà subi d'autres pannes informatiques l'an dernier, causant des retards importants aux mois de juillet et de septembre 2016.