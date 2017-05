Nouvelle-Zélande: une fusée pour la première fois lancée d'un pas de tir privé (Rocket Lab)

La société américaine Rocket Lab a annoncé jeudi le décollage expérimental réussi en Nouvelle-Zélande de son premier lanceur, Electron, qui s'est élevé pour la première fois d'un pas de tir privé. La fusée a été lancée à 16H20 (04H20 GMT) de l'installation de Rocket Lab située sur la péninsule de Mahia, sur la côte est de l'Île du Nord. Le lancement a été plusieurs fois différé ces trois derniers jours en raison des mauvaises conditions météo. Rocket Lab, une société basée à Los Angeles qui dispose d'une filiale à Auckland, s'est mis sur le créneau des fusées de petite taille permettant une mise sur orbite moins onéreuse de satellites moins lourds. "C'est une journée incroyable et je suis immensément fier de notre talentueuse équipe", a déclaré dans un communiqué le fondateur et directeur général de Rocket Lab, le Néo-Zélandais Peter Beck. "Nous sommes une des rares entreprises à avoir développé une fusée en partant de zéro, et nous l'avons fait en quatre ans." Ce tir est le premier de trois tirs expérimentaux prévus avant que Rocket Lab ne commence à commercialiser son service. Le lanceur Electron, qui mesure 17 mètres, a atteint l'espace à 16H23, a précisé M. Beck dans un communiqué. "Nous n'avons pas tout à fait atteint l'orbite et nous allons devoir enquêter afin de comprendre pourquoi", a-t-il dit. "Cependant, le fait d'avoir atteint l'espace lors de notre premier essai nous place dans une position très forte pour accélérer la phase commerciale de notre programme." Rocket Lab, dont la devise, sur son site internet est "L'espace est désormais ouvert pour les affaires" ("Space is now open for business"), a l'ambition de devenir un opérateur spatial privé, à l'instar de SpaceX, la société du milliardaire Elon Musk. Mais Rocket Lab est sur le créneau des fusées légères transportant des charges beaucoup moins lourdes. La société explique sur son site internet qu'elle ambitionne d'effectuer plus de 50 lancements par an.