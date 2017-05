Transavia France : « le bilan de Transavia sur ces dix dernières années, c'est une croissance extrêmement forte »

Transavia France vient tout juste de fêter les dix ans de son lancement. Filiale d'Air France et de Transavia Pays-Bas, elle avait en effet inauguré ses opérations en mai 2007 avec un vol entre Paris et Porto. La naissance avait été difficile et le développement de la low-cost a parfois été douloureux, notamment en raison des limitations négociées par les pilotes d'Air France au moment de l'accord initial de création. Mais Transavia France a réussi à se faire une place dans le groupe. Et si elle reste une petite compagnie (...)