Air France accélère la surveillance de sa flotte d'Airbus

L'exploitation des données de vol s'impose chaque jour un peu plus comme l'un des principaux vecteurs d'amélioration de la maintenance. Air France a donc décidé d'opter pour la nouvelle solution e-Aircraft DataCapture de Sitaonair, filiale du groupe Sita spécialisée dans la connectivité sol-bord. Si le contrat a été annoncé le 24 mai, l'installation du système sur la flotte d'Airbus de la compagnie nationale a débuté dès janvier dernier. Air France et Sitaonair collaborent même sur ce sujet depuis 2014.



Ce nouveau système va permettre une transmission automatique des données dès l'atterrissage de l'avion. Les équipes de maintenance disposeront très rapidement d'un premier diagnostic, sans avoir à attendre une session de maintenance en ligne pour récupérer les données manuellement. Pierre-Yves Benain, directeur de la stratégie de Sitaonair met ainsi en avant « un temps de collecte qui se compte en minutes et non plus en jours, sans mobiliser de ressources de maintenance ».



Ce temps gagné va permettre d'identifier les interventions nécessaires sur l'appareil et ses systèmes avant une phase de maintenance. Celle-ci sera alors préparée en conséquence. Le temps d'immobilisation de l'appareil pourra donc être réduit et l'utilisation des ressources optimisée.



Ces données seront collectées à partir du QAR (enregistreur à accès rapide) et du DAR (enregistreur du système de surveillance de l'état de l'avion (ACMS) numérique). Le système à bord va procéder à un premier traitement afin qu'elles puissent être rapidement analysées chez Air France. Elles seront également cryptées pour garantir leur sécurité et compressées pour permettre une transmission rapide. Cette dernière étape sera assurée par un système de communication 3G à bord. Il enverra les données vers un serveur au sol, mis en place par Sitaonair, qui les relaiera aux équipes d'Air France.