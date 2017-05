Airbus Helicopters s'estime victime d'une fuite d'informations en Pologne

Airbus Helicopters a annoncé mercredi avoir rejoint une procédure judiciaire en cours en Pologne sur une potentielle fuite d'informations confidentielles concernant les négociations rompues par Varsovie sur l'achat des hélicoptères multirôles pour l'armée polonaise. "On a rejoint la procédure en cours en tant que victime d'une potentielle fuite d'informations confidentielles au sujet de l'appel d'offres sur les hélicoptères multirôles", a déclaré à l'AFP un porte-parole d'Airbus Helicopters, se refusant à d'autres commentaires. Le pouvoir conservateur en Pologne avait rompu en octobre les négociations pour l'achat de 50 appareils Caracal d'Airbus, entamées par le gouvernement libéral précédent, rejetant sur Airbus la responsabilité de cet abandon. Varsovie avait reproché à Airbus d'avoir fait une offre insuffisante de compensations industrielles ("offset") accompagnant le contrat évalué alors à 13,4 milliards de zlotys (3,14 milliards d'euros), toutes taxes comprises. Airbus a rejoint une procédure lancée par les députés de la Plateforme civique (PO, opposition) qui ont déposé le 10 mai une plainte auprès du parquet à la suite des déclarations de Waclaw Berczynski, un proche collaborateur du ministre de la Défense polonais Antoni Macierewicz, qui a affirmé avoir "tué" le contrat sur les hélicoptères. "Je ne sais pas si vous le savez, mais c'est moi qui ai tué les Caracals", a déclaré en avril lors d'un entretien à la presse polonaise M. Berczynski, un ancien employé de l'avionneur américain Boeing aux Etats-Unis et président d'une commission d'enquête sur le crash de l'avion du président polonais à Smolensk en 2010 auprès du ministère de la Défense. Peu après ces déclarations, M. Berczynski a démissionné de son poste et a regagné les Etats-Unis où il vit, alors que les députés de PO ont constaté qu'il avait accès à plusieurs milliers de pages de la documentation de l'appel d'offres sur les hélicoptères. A la suite de ces révélations, le ministère de la Défense avait déclaré que M. Berczynski n'avait joué aucun rôle dans l'appel d'offres, mais a reconnu qu'il avait accès à une partie de la documentation à la demande du ministre Macierewicz. Après la rupture des négociations, le patron d'Airbus Group Tom Enders avait réagi en annonçant que son groupe allait "demander réparation" à la Pologne, sans plus de précision. La décision de Varsovie avait jeté un froid dans les relations franco-polonaises, conduisant l'ancien président français François Hollande à annuler une visite à Varsovie. bo/nas