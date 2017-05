Le groupe ADP veut vendre sa filiale de sûreté Hub Safe au groupe Samsic

Le groupe ADP, qui gère notamment les aéroports de Roissy et d'Orly, a annoncé mercredi être "en négociations exclusives" avec le groupe de services aux entreprises Samsic pour lui céder 80% de sa filiale Hub Safe, spécialisée dans la sûreté aéroportuaire. ADP souhaite que la vente de sa filiale prévoie "le maintien en vigueur des contrats actuels" avec Hub Safe et ce "jusqu'à leur terme", a précisé le groupe dans un communiqué. Le montant de l'opération n'a pas été évoqué à ce stade. Détenue à 100% par ADP, Hub Safe indique sur son site internet avoir réalisé en 2016 un chiffre d'affaires de plus de 78 millions d'euros et ajoute employer près de 1.600 personnes. Potentiel acquéreur, Samsic compte plus de 70.000 salariés dans huit pays européens, pour une activité supérieure à 1,5 milliard d'euros. Créée en 1986 près de Rennes, l'entreprise a débuté dans le nettoyage industriel avant de se diversifier, notamment dans l'intérim et la sécurité. En cas d'accord entre les deux sociétés, l'éventuel rachat de Hub Safe devrait obtenir les autorisations du ministère de l'Economie et de l'Autorité de la concurrence.