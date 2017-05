Les vols en correspondance, nouveau pas de géant franchi par Ryanair dans sa transformation

Cela fait maintenant quatre ans que Ryanair a lancé sa métamorphose de compagnie low-cost pure et dure à « amazon du voyage ». Après avoir peu à peu introduit des services et déménagé ses services vers plusieurs aéroports principaux, elle franchit une nouvelle étape de taille en proposant des vols en correspondance. Elle va donc devoir s'accommoder de toute une logistique, qui permettra à ses passagers de réaliser des transferts sur ses propres destinations à Rome mais aussi sur des vols long-courrier d'Air Europa, ainsi que le prévoit le partenariat conclu avec la compagnie espagnole le 23 mai.



La première étape de cette transformation sera donc réalisée à Rome Fiumicino. Une dizaine de routes de et vers Rome seront disponibles pour des vols en correspondance, permettant par exemple à un passager de voyager de Palerme vers Catane avec une escale dans la capitale italienne. La correspondance se fera de façon classique : sans passer par le côté ville et sans avoir à récupérer un éventuel bagage enregistré. Si l'essai est concluant, le service pourrait être déployé sur tout le réseau.



Le partenariat avec Air Europa va un petit peu plus loin. Pour le moment, il se limite à l'autorisation pour Ryanair de commercialiser les vols long-courrier d'Air Europa au départ de Madrid (une vingtaine de routes). Mais dans les prochains mois, une correspondance d'un vol Ryanair vers Madrid (cinquante routes sont proposées) vers un vol long-courrier d'Air Europa sera possible.



Ryanair précise qu'elle est toujours en discussion avec d'autres compagnies - notamment Norwegian et Aer Lingus - pour établir des partenariats similaires et qu'elle compte élargir leur nombre en 2018.