EBACE 2017 : Le Longitude franchit l'Atlantique

Photo © Le Journal de l'Aviation

Les salons européens sont souvent l'occasion d'une première traversée transatlantique pour les avions américains. C'est le cas du Citation Longitude de Cessna, qui a quitté son Kansas natal pour Genève à l'occasion d'Ebace. Si l'avion a fait escale dans le Maine puis en Islande avant de rejoindre la Suisse, il sera à terme en capacité de franchir l'Atlantique d'un seul trait depuis la côte est des Etats-Unis grâce à une autonomie de 6 482 km.Cette étape, toujours symbolique, s'est accompagnée d'une annonce. Le constructeur a dévoilé, le 22 mai, le nom du premier client européen de son nouvel avion. Il s'agit de la compagnie aérienne tchèque Travel Service. Le nombre d'appareils commandés n'a pas été dévoilé pour l'instant. Le ou les Longitude rejoindront à partir de 2018 les quatre Cessna Citation Sovereign déjà en flotte. Travel Service exploite aussi 44 avions commerciaux, du Boeing 737 à l'Airbus A330, via des vols charters et la compagnie régulière SmartWings.Les événements semblent donc plutôt bien s'enchaîner pour le plus gros biréacteur jamais construit par Cessna (en attendant l'arrivée du Citation Hemisphere, qui doit voler en 2019). Après un premier vol en octobre 2016, l'équipe d'essais en vol a déjà pris en compte quatre prototypes. Le dernier est arrivé le 6 mai dernier . Le programme cumule ainsi plus de 230 sorties pour un total supérieur à 450 heures de vol. Lors de sa conférence de presse à Ebace, le constructeur a estimé cela représentait environ un quart du programme de certification du Longitude.En parallèle, les essais au sol se poursuivent. Une campagne d'essais en conditions extrêmes a ainsi été menée au laboratoire climatique McKinley de l'US Air Force, sur la base d'Eglin en Floride. Les tests de charge sur le fuselage et les ailes ont aussi été achevés.Scott Ernest, P-DG de Textron Aviation, s'est montré très satisfait des avancées réalisées. Il annonce même que les performances de l'avion dépassent les attentes. Cessna maintient donc son objectif de certification par l'Administration fédérale américaine de l'aviation (FAA) d'ici la fin de l'année et par l'Agence européenne de la sécurité aérienne (Easa), en 2018. Par contre, le constructeur n'a pas précisé s'il comptait toujours sur de premières livraisons dès cette année.Cessna pourra en tout cas s'appuyer sur l'expérience engrangée avec le Citation Latitude. Entré en service en août 2015, il compte déjà 68 livraisons et 28 000 heures de vol cumulées. Depuis 2013, le constructeur a également multiplié les introductions sur le marché de versions modernisées de ses appareils, avec les M2, Sovereign+, Citation X+, CJ3+ et Turbo Skylane JT-A.