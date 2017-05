Avec Advance2, Rolls-Royce compte conserver sa position de motoriste leader dans l'aviation d'affaires

« Nous sommes et nous voulons rester les premiers sur le marché ». Tel est l'objectif de Rolls-Royce dans l'aviation d'affaires, résumé par Scott Shannon, vice-président exécutif de Rolls-Royce en charge du Service client dans la division Aviation d'affaires. Les moteurs du groupe britanniques équipent en effet plus de 3 000 jets d'affaires, lui conférant une part de marché de 43%. Toutefois, celle-ci est en baisse depuis 2014, avec la reprise du marché des jets légers, et « il va y avoir une concurrence rude avec la volonté de (...)