EBACE 2017 : Boeing Business Jets a vendu 7 appareils depuis le début de l'année

L'année 2017 se présente plutôt bien pour la division avions VVIP de l'avionneur américain Boeing.



Greg Laxton, qui a remplacé David Longridge à la tête de Boeing Business Jets (BBJ) en mars dernier, a annoncé 7 ventes de BBJ depuis le 1er janvier mois dont six pour des clients gouvernementaux : un 737, deux BBJ , deux BBJ2 et un 747-8. Quatre de ces appareils seront utilisés par des chefs d'États.



A noter que figurent dans ces appareils les deux BBJ2 et le 737-800 (...)