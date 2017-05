Air France exclut de reporter le lancement de Boost

Le calendrier du lancement de "Boost", le projet de filiale à coûts réduits d'Air France, n'a "aucune raison d'être remis en cause", a estimé mardi le directeur général d'Air France Franck Terner. "On a fixé une échéance, il n'y a aucune raison de remettre le calendrier en cause", a expliqué à des journalistes M. Terner en marge d'une conférence de presse à l'occasion des 10 ans de Transavia France, la filiale low-cost de la compagnie. L'entreprise veut lancer cette nouvelle compagnie à l'automne sur moyen-courrier et à l'été 2018 sur long-courrier, avec sa propre flotte (28 avions prévus en 2020), sur des lignes d'Air France actuellement très déficitaires. "Boost" -son nom de code- "est un produit qu'on veut décalé par rapport à celui d'Air France, mais pas tout à fait un produit du type low-cost comme Transavia", a-t-il ajouté. "Ce qu'on souhaite faire de Boost, c'est une compagnie flexible avec un produit spécifique, digital dès son démarrage", a-t-il poursuivi. "On a franchi toutes les étapes qui nous permettent de démarrer l'exécution donc l'exécution va démarrer", a-t-il ajouté sans autre précision. Interrogé sur les recrutements nécessaires, M. Terner a évoqué le chiffre de "1.000 personnels navigants commerciaux (PNC, stewarts et hôtesses) à terme". "Pour les navigants techniques (pilotes, ndlr) on parle à peu près de 10 personnes par avion", a-t-il précisé. Sur le plan des discussions avec le SNPL d'Air France, syndicat majoritaire chez les pilotes, M. Terner a précisé que les deux parties étaient "dans une phase de clarification". Pour arriver à des coûts inférieurs de 15% à 18% à ceux d'Air France, le projet négocié depuis décembre prévoit l'embauche d'hôtesses et stewards moins bien rémunérés que ceux de la compagnie française. En février, les pilotes d'Air France avaient voté à 58,1% pour le principe de création d'une filiale à coûts réduits, contre l'avis du SNPL, à l'issue d'une consultation fortement suivie (73,8% de participation). Les élus du comité central d'entreprise ont eux voté le 10 mai à l'unanimité contre "Boost", un avis consultatif. Pour mener à bien le projet "Boost" avec des pilotes d'Air France, un feu vert du SNPL est nécessaire. Mais le PDG d'Air France-KLM Jean-Marc Janaillac a prévenu que le projet "devra se faire d'une manière ou d'une autre".