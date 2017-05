Brussels Airlines rénove sa flotte long-courrier

Désormais filiale à 100 % de Lufthansa, Brussels Airlines prépare son intégration complète. La compagnie belge doit rejoindre Eurowings, le pôle à bas coût du groupe allemand, en 2018. Avant cela, elle va procéder à une cure de jouvence pour sa flotte long-courrier. Entre 2018 et 2019, sept de ses dix Airbus A330-200/300 seront remplacés par autant d'A330-300 plus récents. Il s'agira néanmoins d'A330 classiques. La sélection de la version neo ne semble donc pas encore à l'ordre du jour. Les nouveaux appareils seront configurés en trois classes : affaires, économie premium et économie.



Brussels Airlines s'attaque à un chantier d'une importance et d'une célérité inédites pour elle. Cela ne paraît néanmoins pas superflu au vu de l'âge moyen avancé de sa flotte. Plusieurs de ses A330 ont dépassé les vingt ans de service. De même, ils ont été exploités majoritairement vers le réseau africain de la compagnie, avec des conditions climatiques souvent contraignantes. Il faut enfin préciser qu'une partie des appareils arrivent à la fin de leur contrat de location.



A en croire la presse belge, le renouvellement de la flotte était déjà étudié par l'état-major de Brussels Airlines l'an dernier. Celui-ci attendait sans doute la décision finale de Lufthansa quant au rachat total de leur compagnie avant de se lancer dans ce type de grandes manoeuvres. Pour rappel, le groupe allemand possédait 45 % du capital SN Airholding (maison-mère de Brussels Airlines) depuis 2008 et disposait d'une option d'achat pour les 55 % restants. Il a fini par l'exercer en décembre 2016, pour une prise de contrôle effective en janvier dernier.