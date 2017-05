SaudiGulf Airlines envisage l'acquisition de gros-porteurs de Boeing

A peine lancée, SaudiGulf Airlines voit plus grand. Dans le cadre du renforcement de ses partenariats avec l'Arabie Saoudite, Boeing a annoncé le 21 mai que la compagnie saoudienne, filiale du groupe Al Qahtani, allait engager des négociations en vue d'acquérir jusqu'à seize gros-porteurs. Selon les informations de l'agence Reuters, SaudiGulf Airlines serait intéressée par des 777 ou des 787.



La compagnie a inauguré ses opérations en octobre dernier. Elle réalise actuellement des vols domestiques au départ de sa base de Dammam avec quatre A320 mais détient également une commande sur seize CS300 de Bombardier (et dix options).



SaudiGulf Airlines est née à la suite de la volonté de l'Arabie Saoudite d'introduire une once de libéralisation dans le transport aérien domestique. La demande y est en effet très importante et l'offre très réduite puisque seules deux compagnies pouvaient réaliser des vols intérieurs (Saudia et NAS), qui étaient par ailleurs très difficiles à rentabiliser en raison d'un plafonnement des prix.



L'autorité de l'aviation civile avait donc décidé en 2011 d'ouvrir son ciel à d'autres compagnies de la région et avait fini par sélectionner Qatar Airways et Gulf Air pour opérer des vols intérieurs. Si les réticences dont elle a fait preuve par la suite pour l'octroi des AOC ont eu raison d'Al Maha, la filiale de Qatar Airways, SaudiGulf Airlines est parvenue à décrocher la sienne en juin 2016.