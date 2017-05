L'Arabie Saoudite s'équipe de matériels américains

La visite de Donald Trump en Arabie Saoudite a notamment été l'occasion de signer quelques accords avec des industriels américains, pour un total estimé à 110 milliards de dollars.



Le gouvernement saoudien a notamment signé une lettre d'intention pour l'acquisition d'avions de patrouille maritime P-8 Poseidon de Boeing, qui devrait par ailleurs créer une co-entreprise pour assurer le soutien de divers équipements militaires. Les forces armées saoudiennes pourraient également faire l'acquisition d'hélicoptères CH-47 Chinook.



Le missilier Raytheon a pour sa part entériné un projet de partenariat dans les domaines de la défense anti-aérienne, des systèmes C4I et de la cyberdéfense, avec la création d'une filiale Raytheon Arabia à Ryad.



Lockheed Martin n'a pas été en reste, puisque l'avionneur a signé plusieurs lettres d'intention concernant des systèmes de défense anti-missile, des bâtiments multimissions, des systèmes de surveillance et des systèmes radar, ainsi que des aéronefs. L'Arabie Saoudite devrait ainsi notamment commander jusqu'à 150 S-70 Black Hawk et implanter une chaîne d'assemblage final, par le biais d'une co-entreprise entre Lockheed Martin et Taqnia.