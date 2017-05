EBACE 2017 : Airbus renforce son offre Corporate Jets avec l'ACJ330neo

L'ACJ330neo devrait vraisemblablement remplacer la version ACJ330 actuelle, lancée fin 2004. La principale amélioration devrait se situer au niveau de l'autonomie. Airbus annonce une distance franchissable de 17 400 km avec 25 passagers à bord, soit 20 heures de vol. Il met ainsi en avant la possibilité de relier l'Europe à l'Australie sans escale. Cette performance était à la limite des capacités de l'ACJ330 et reste hors de portée des avions commerciaux classiques.



Pour y arriver, l'ACJ330neo s'appuiera sur les mêmes innovations que l'A330neo. Il intègrera le Trent 7000, nouveau moteur à triple corps de Rolls-Royce qui s'inspire de l'architecture du Trent 1000-TEN du Boeing 787 et intègre des éléments du Trent XWB de l'A350, ainsi que sur une voilure largement retravaillée. Celle-ci reprend notamment les winglets de l'A350 et devrait être renforcée du fait de ses moteurs plus imposants.



Sur la base de l'A330-900, Airbus disposerait d'une cabine de 50,4 m de long à aménager pour l'ACJ330neo. Pour une autre version dérivée de l'A330-800, l'intérieur sera d'une longueur de 45 m. Les deux cabines disposeront en revanche de la même largeur maximale, soit de 5,3 m. Le constructeur n'a pas dévoilé de détails quant aux configurations proposées, si ce n'est la possibilité d'intégrer les classiques du genre pour un avion de cette taille : salle de conférence, bureau privé, chambre ou encore salle de bain.



Pour l'instant Airbus n'a pas encore annoncé de date pour l'entrée en service de l'ACJ330neo, mais celle-ci est bien sûr subordonnée au calendrier de l'A330neo. L'A330-900, première variante de l'avion, doit voler cette année et débuter sa carrière opérationnelle en 2018. L'arrivée du premier ACJ330neo nécessitera encore plusieurs mois d'attente, le temps d'améliorer la maturité de l'avion et de réaliser l'aménagement spécifique de la cabine.



Cela va donner un peu de temps à Airbus pour placer commercialement son avion. L'affaire ne sera pas simple avec un marché des avions commerciaux convertis en VIP toujours très resserré. Le constructeur n'a ainsi livré qu'un ACJ en 2016 selon l'Association des constructeurs de l'aviation générale (Gama) et à peine 25 sur les cinq dernières années. Le constat est à peine meilleur pour Boeing avec quatre avions livrés l'an dernier et 44 sur cinq ans. Embraer est en queue de peloton avec son Lineage 1000 (un E190 converti). Si deux avions sont sortis des chaînes en 2016, le constructeur brésilien n'en a écoulé que 14 en cinq ans.





