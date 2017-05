La compagnie chinoise Hainan Airlines va acheter 19 Boeing pour 4,2 mds USD

La compagnie chinoise Hainan Airlines a annoncé lundi son intention d'acheter 19 appareils de l'américain Boeing pour un total de 4,2 milliards de dollars, afin de faire face à la forte hausse de la demande pour le transport aérien en Chine. Le transporteur va acheter treize long-courriers Boeing 787-9 "Dreamliner" et six moyen-courriers 737-8, a-t-il détaillé dans un communiqué à la Bourse de Shanghai. Hainan Airlines, qui évoque la "forte croissance" du marché chinois, va procéder à une émission obligataire de 15 milliards de yuans (1,95 milliard d'euros) pour financer en partie son acquisition. Les compagnies chinoises augmentent leurs capacités depuis des années, achetant des avions à Airbus et à Boeing et multipliant les routes face à une demande qui explose. Selon l'Association internationale du transport aérien (IATA), la Chine doit doubler les Etats-Unis pour devenir le plus gros marché pour le transport aérien d'ici 2024. Hainan Airlines et sa maison mère HNA Group - un conglomérat présent notamment dans l'aviation et le tourisme - ont multiplié les acquisitions à l'étranger ces dernières années. Récemment, HNA a ainsi racheté la troisième compagnie brésilienne, Azul, ainsi que le groupe suisse de services à bord Gategroup, et des parts dans les compagnies Virgin Australie et TAP Portugal.