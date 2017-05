EBACE 2017 : Bombardier dessine une nouvelle cabine pour les Global 5000 et 6000

Premier » le 21 mai, la veille du salon européen de l'aviation d'affaires EBACE, qui se tient à Genève du 22 au 24 mai. Cette cabine sera désormais installée en standard sur tous les Global en production et le premier Global 6000 qui en est équipé est présenté à Genève. Elle n'est toutefois pas disponible en retrofit.



La cabine « Premier » intègre plusieurs nouveautés. Les sièges ont été retravaillés pour en améliorer l'ergonomie, avec des accoudoirs plus haut et un dossier sculpté. Une attention particulière a été portée aux coutures - au fini cousu main -, un détail qui ajoute de l'élégance. Les rebords latéraux ont également été redessinés. Epurés, ils intègrent une zone où poser son téléphone portable.



Le divan a également été repensé et un nouveau revêtement est proposé, tandis que le style de la crédence a été revu. Par ailleurs, Bombardier propose désormais de nouveaux planchers en bois dur et en pierre, pour l'entrée / bar et le cabinet de toilette. Le tout doit renforcer l'impression de luxe et d'espace du passager. Par ailleurs, une connexion sans fil en bande Ka est disponible.



Brad Nolen, vice-président Marketing et Communication de Bombardier Business Aircraft, a par ailleurs indiqué que la situation de Bombardier dans le domaine de de l'aviation commerciale s'améliorait d'année en année, avec une hausse des marges depuis 2015. L'activité pour 2017 s'annonce bonne, le premier trimestre s'inscrivant parfaitement dans l'objectif de marge de 7,5%. Par ailleurs, 163 jets d'affaires ont été livrés en 2016. Il a reconfirmé l'entrée en service du Global 7000 en 2018 et rappelé que trois appareils participaient aux essais en vol actuellement, avec FTV1 qui a battu un record de vitesse (en atteignant mach 0,995) dans sa catégorie.





