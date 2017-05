Canada : fermeté et détermination face aux Etats-Unis (Trudeau)

Le Premier ministre Justin Trudeau a promis vendredi de la détermination et de la fermeté pour défendre les intérêts canadiens face aux rétorsions commerciales des Américains. "Nous allons continuer à travailler très durement pour défendre les intérêts du Canada (...) face au caractère injuste des mesures de rétorsions des Etats-Unis", a déclaré Justin Trudeau lors d'un point de presse à Vancouver (Ouest). Le président Donald Trump a imposé fin avril des taxes sur le bois de construction importé du Canada et a menacé d'en faire de même pour les produits laitiers. Puis jeudi, le département américain du Commerce a ouvert une enquête sur demande du constructeur Boeing accusant Bombardier de vendre à perte ses avions aux Etats-Unis grâce à des subventions publiques. Sur tous ces dossiers, "nous serons toujours déterminés et fermes" dans la défense des intérêts canadiens, a déclaré Justin Trudeau. "Sur le dossier de l'aéronautique, nous défendrons toujours les entreprises canadiennes et les travailleurs canadiens", a-t-il ajouté. La veille, la ministre des Affaires étrangères Chrystia Freeland, qui a également en charge le dossier commercial avec les Etats-Unis, avait menacé de rompre les contrats du gouvernement canadien avec Boeing. Jeudi, le gouvernement américain avait officiellement lancé le processus de renégociation de l'accord de libre-échange nord-américain (Aléna), dénoncé régulièrement comme étant contraire aux intérêts américains par Donald Trump. La négociation entre le Mexique, le Canada et les Etats-Unis commencera formellement à la mi-août.